Gedeputeerde spreekt half uur met protesterende boeren in Provinciehuis

Vanuit verschillende hoeken in Drenthe kwamen tientallen boeren met zo'n dertig trekkers en tien vrachtauto's om tien uur vanochtend aangereden bij het Provinciehuis in Assen. Boer Jan en Piet uit Groningen begonnen vorige week aan een tocht langs alle provincies om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Drenthe was vandaag als elfde aan de beurt. Zo'n vijftig boeren waren van de partij.

"Iedere provincie voert een beleid uit vanuit de regels vanuit Den Haag. Waar wij aandacht voor vragen is of die regels wel op waarheid berusten", zegt boer Jan.

Verteld over Drentse aanpak

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Henk Jumelet kwamen gezamenlijk naar buiten om de boeren te begroeten. Jumelet sprak ongeveer een half uur met tien van hen in het Provinciehuis. "Allereerst hebben we goed geluisterd. En ik heb verteld wat de aanpak in Drenthe is. Dat we dat met de sectoren doen, dus ook met de boeren zelf aan tafel. Maar dat we met elkaar wel goed invulling proberen te geven aan de opgave die er ook voor onze provincie is", zei Jumelet na afloop van het gesprek.

"We hopen dat er een zaadje is geplant, waarbij ze zelf gaan nadenken. Zo van: moeten we alles maar klakkeloos aannemen? Dat is wat we hopen. Meer kunnen we niet doen op dit moment", zo was de reactie van boer Piet na het gesprek.