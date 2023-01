Plan voor meer zandwinning bij Een is klaar

Het plan voor de uitbreiding van de zandwinningsplas tussen het Noord-Drentse Een en Zevenhuizen (Gr.) is klaar. Eigenaar K3Delta hoopt snel meer zand op de provinciegrens te kunnen winnen.

De huidige zandwinlocatie van zo'n 10 hectare is bijna leeg. Voor K3Delta, dat zand wint voor onder meer woningbouw, is het dus zaak om uit te breiden. In totaal komt er een stuk van 20 hectare bij. Daarvoor kocht het grond aan van boeren in de buurt.

"We hebben een informatiebijeenkomst gehouden voor de omgeving en zijn toen met de vergunningen aan de slag gegaan", vertelt Iwan Reerink namens het bedrijf. Dat resulteert volgens hem in een plan waarin plek is voor mens en natuur. "Ten zuiden van de plas kijken we - samen met Natuurmonumenten - hoe we 10 tot 12 hectare natuur opnieuw kunnen inrichten."

Toekomstmuziek

Daarnaast wordt de huidige locatie als recreatiegebied ingericht. Er moet plaats zijn voor Tiny Houses en mountainbike- en wandelroutes. Ook wordt er gekeken naar het winnen van energie door drijvende zonnepanelen, al is dat momenteel toekomstmuziek.

"Dat gaan we niet doen op de huidige plas, maar zou een mogelijkheid zijn op de plas die er nu komt", zegt Reerink. "Maar dat zal dan pas over een jaar of 10 zijn, als ook daar het meeste zand gewonnen is."

Zand regionaal gebruikt

Vanuit de gemeente Westerkwartier leven zorgen over de verkeersveiligheid bij de zandwinplas. "Er komt geen extra verkeer bij, maar we gaan dus wel langer door", zegt Reerink. "We hebben gekeken wat de zandwinplas met de verkeersdruk doet. Wij nemen zo'n 3 procent van het verkeer op de N979 voor onze rekening."

Toen K3Delta in 2008 al eens uitbreidde, was verkeer ook een 'issue'. "Er is bewust voor gekozen om de plas alleen aan de westkant te ontsluiten, direct op de N979. Zo voorkomen we drukte op kleinere wegen."

Infoavond

Het zand dat tussen Een en Zevenhuizen wordt gewonnen, wordt regionaal gebruikt. "Bijvoorbeeld in de wijk Oostindie bij Leek", schetst Reerink. "En bij de ringweg van Groningen. Ook voetbalvelden en springbakken gebruiken ons zand."