vv Emmen hardleers: 8 tegentreffers tegen directe concurrent

Feest bij Alcides na tweede seizoenszege

Na zeven wedstrijden staat Emmen voorlaatste in de hoofdklasse A, met 5 punten uit 7 duels. Doelman Lars van der Swaluw incasseerde in die duels al 28 treffers.Emmen kon de wedstrijd niet beter beginnen. Al na 37 seconden legde Raphael Ngendakumana de bal in het net. In de daaropvolgende 20 minuten werd de feestvreugde snel omgezet in verdriet. Binnen een kort tijdsbestek boog de thuisploeg de achterstand om naar een 4-1 voorsprong.Nog voor rust wist Emmen met behulp van Patrick Eberhard en Sander de Grote terug te komen in de wedstrijd. In de blessuretijd van de eerste helft liep RKAVV echter weer uit naar twee doelpunten verschil: 5-3.Emmen hoopte na rust opnieuw op een snelle aansluitingstreffer, maar binnen een minuut kwam RKAVV op 6-3. Toch toonde Emmen veerkracht en via Sander de Grote (met 7 goals topscorer in de hoofdklasse A) en Janiek Arends kwam de spanning terug tot 6-5, maar verder kwam de Drentse club niet. Sterker nog, de thuisclub prikte er nog twee bij."Binnen tien minuten komen we met 3-1 achter en dat was niet goed. We spelen aanvallend voetbal en hopen in de omschakeling een goal te maken," aldus trainer Hendrik Oosting na afloop. "Vandaag maakte de tegenpartij juist uit omschakelmomenten de treffers. Het was de omgekeerd wereld. We zullen met een ander plan moeten gaan spelen en beter gaan verdedigen. Ik zie liever meer punten en wat minder doelpunten."