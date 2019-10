Duikers maken 't Nije Hemelriek schoon: 'Het is een vuilnisbelt onder water'

"We gaan in twee groepen rond het eiland", roept voorzitter Grieto Visser van de duikclub. Even later lopen de leden over het strand richting het water, dat nog een temperatuur van 13 graden heeft. Nog geen half uurtje later komen de eerste duikers weer naar boven, met goed gevulde zakken vol rommel.Jan Meijer, instructeur van de duikclub en inmiddels goed voor bijna duizend duiken, verbaast zich. "Ja, je kunt haast wel spreken van een vuilnisbelt onder water. Jammer. Als iedereen wat netter was dan waren dit soort schoonmaakacties niet nodig."De leden vinden het jammer dat denodig is, maar tegelijk genieten ze er ook wel van. "Het is een gezellige dag, goed voor het imago van de club en het is voor een beter milieu", vertelt Lammie Visser. "Dit is de eerste keer dat we dit doen en we vinden het een geslaagde actie. We gaan dit volgend jaar zeker nog een keer doen."Intussen komt ook Christa Harens het strand weer op. "Moet je kijken. Flesjes, bierblikjes, duikbrillen, een zonnebril en zelfs een stok van een parasol. Niet te geloven", somt ze op wat er in haar afvalzak zit.De duikclub uit Wildervank heeft goede afspraken kunnen maken met Staatsbosbeheer over het gebruik van 't Nije Hemelriek. De locatie in de bossen bij Gasselte is populair bij de leden. "We komen hier steeds vaker, het begint echt ons thuishonk te worden", aldus Visser.