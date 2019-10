Feest bij Alcides na tweede seizoenszege

vv Emmen hardleers: 8 tegentreffers tegen directe concurrent

In een gelijkopgaande wedstrijd tegen HBS was het Koen Romme die in de 2e helft een strafschop wist te benutten en zodoende zijn club op voorsprong te zetten. De strafschop werd toegekend nadat de keeper van HBS in een één-op-één situatie met Marnix Jager te hardhandig ingreep.In de resterende minuten kwam de thuisploeg niet meer aan scoren toe, waardoor Alcides de drie punten mee naar Meppel mocht nemen. Dat zorgde voor een groot feest bij de ploeg van Wilko Niemer. "Het is nog te vroeg om te zeggen of het vertrouwen weer terug is, maar zo'n feest als we hebben gehad in de kantine van HBS en in de busreis terug doet een team altijd goed."Door de zege klimt Alcides naar de 14e plaats in de stand met 6 punten uit 7 wedstrijden. De ploeg gaat Emmen voorbij. Over twee weken komt Alcides opnieuw in actie. Dan ontvangen de Meppelers middenmoter Quick'20.