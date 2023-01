Na bijna anderhalf jaar wordt ingestorte gevel PRO Emmen eindelijk hersteld

Het jasje van het hoofdgebouw van de PRO Emmen-school ziet er de komende maanden bijzonder uit. Het pand is grotendeels gestript, maar omzoomd met bouwsteigers. Het moge duidelijk zijn: de herstelwerkzaamheden, noodzakelijk vanwege een ingestorte gevel, zijn begonnen. Alleen is dat incident is bijna anderhalf jaar geleden.

In het najaar van 2021 stortte een deel van de gevel van de school in tijdens een storm. Een ander deel van het pand bleek achteraf ontzet. Alles vond plaats tijdens de herfstvakantie. Niemand raakte gewond, want er was op dat moment niemand aanwezig in het gebouw.

Volgens schooldirecteur Nico van Luik is er eerst uitgebreid onderzoek geweest. "Eerst werd de beschadigde gevel bekeken en vervolgens zijn de andere gevels meegenomen ook meegenomen. Het hoofdgebouw is daarbij volledig ontmanteld en wordt weer geheel opgebouwd. Verder zijn de staalconstructies in de buitenmuren gecontroleerd en waar nodig versterkt."

Met de kerst

Het was alleen wachten op de stenen. "Voor de zomervakantie van 2022 hebben we de bestelling al de deur uitgedaan, maar we kregen ze pas tegen de kerst binnen", legt Van Luik uit. Vervolgens is er nog uitgebreid overleg geweest met de gemeente en de aannemers over de exacte planning.

De oorzaak voor de ineenstorting is de gebrekkige kwaliteit van enkele muuronderdelen en het metselwerk geweest, blijkt uit het onderzoek. Van Luik benadrukt dat hier slechts sprake van was bij het beschadigde deel van het pand. Hoe de fouten hebben kunnen ontstaan, is moeilijk aan te geven, aldus de directeur. "Het kan van alles zijn geweest." De schade werd afgehandeld via de verzekering en de gemeente, die financieel verantwoordelijk is voor het pand.

Lokalen uitroosteren