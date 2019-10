GOMOS wint Drents onderonsje van VKW

Aflevering 6 van Onze Club met een uitgebreide samenvatting van dit duel

Alle uitslagen en standen in het zondagvoetbal

VKW zakt door de nederlaag naar de 5e plaats, met 6 punten uit 5 wedstrijden terwijl GOMOS door de eerste zege van het seizoen klimt naar plek 11 met 4 uit 5.Het was GOMOS die gelijk sterk begon. De ploeg uit Norg, die sinds dit seizoen wordt geleidt door Martin Drent, kwam in de zevende minuut op voorsprong door Ivo Drenth. Lang kon het niet genieten van de voorsprong: Anjo Wilems zoch het juiste been van GOMOS en ging over de knie. Een strafschop was het gevolg, die de aanvoerder van VKW ook benutte.Gescoord werd er niet meer in de eerste helft. Al waren er genoeg kansen te noteren. Vooral de thuisploeg van Karlo Meppelink maakte een sterkere indruk.VKW kreeg na de rust gelijk de kans om op 2-1 te komen, maar het buitenkansje werd niet benut door Sybren Kool. Aan de andere kant viel de goal wel. Spits Robert Elsinga scoorde in de zestigste minuut de 2-1, die trainer Meppelink van VKW zuur noemde. “Je moet zelf op voorsprong komen. Als de andere ploeg dan scoort, is dat heel zuur.”GOMOS verzuimde daarna om te scoren. Volgens trainer Martin Drent waren het ' drie 300 procent kansen'. Bij de oud-spits begon het dan ook te kriebelen op de bank om er in te komen. “Maar ik ben niet meer zo snel als die gasten in het veld. Maar mijn spelers gingen te veel denken. Dat moet je niet doen.” Toch is er geen gebrek aan het zelfvertrouwen van de goaltjesdief van weleer. “Ik had ze alle drie gemaakt. Daar ben ik van overtuigd.”