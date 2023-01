Elektrische auto's krijgen prominente rol bij opleiding autotechniek Alfa-College Hoogeveen

Toekomst

Leerlingen leren onder andere hoe ze auto's spanningsvrij kunnen maken. "Hoe ze eigenlijk een elektrisch voertuig veilig kunnen stellen", legt docent Christiaan Joustra uit. "Dat betekent dat ze een auto spanningsvrij kunnen schakelen. Dat moeten monteurs kunnen, voordat ze er veilig aan kunnen werken. Veiligheid is heel belangrijk."

Soer vindt het een hele uitdaging. "In het begin leer je de basis van de mechanische kant en dan komt opeens de elektrische kant erbij. Ja, dat is toch wel andere koek." Medestudent Justin Poelman is het met hem eens. "Eigenlijk word je meer elektromonteur dan automonteur. Het is wel de toekomst waar je naartoe moet werken. Ik ben blij dat dit onderdeel in de opleiding zit."

Certificering

Niet alleen vmbo'ers stromen door naar de opleiding voertuigentechniek. Ook leerlingen van de havo tonen steeds meer interesse in het vak. "Sommigen vinden het hbo te abstract of willen gewoon graag de autowereld in. Het is echt een vak. En na vijf jaar havo is dit voor sommige mensen heel erg aantrekkelijk om te volgen", aldus Dercksen.