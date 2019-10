vv Hoogeveen simpel en zakelijk naar zege op koploper

Aflevering 6 van Onze Club met een samenvatting van dit duel

Door de zege klimt Hoogeveen naar de vierde plaats in de hoofdklasse A, met 12 punten uit zes duels. De nieuwe koploper is SJC. Die ploeg, uit Noordwijk, heeft 15 uit 6.Hoogeveen verwachtte een pittig middagje tegen de ploeg met oud profspelers Richmond Bossman en Raymond Fafiani, maar niets bleek minder waar. Hoogeveen was veel doelgerichter dan de gasten, die balbezit belangrijker leken te vinden dan het creëren van kansen.De eerste echte kans voor Hoogeveen was meteen raak. In de 25e minuut was Kjelt Engbers het eindstation van een aanval, waarbij Björn Zwikker de bal slim door zijn benen liet gaan. Engbers rondde koelbloedig af. Ook de tweede treffer kwam van een oud-jeugdspeler van FC Emmen. Jearl Margaritha was sneller dan de laatste linie van JOS en scoorde fraai: 2-0.Ook na rust kwam Hoogeveen totaal niet in de problemen en was het wachten op de genadeklap. Die kwam na exact een uur. Een prachtige aanval, via Engbers, Tom Heerkes en Zwikker werd door de laatste fraai afgerond: 3-0."We hebben een zakelijke overwinning geboekt", vond Kjelt Engbers. "Zij wilden door in te zakken het ons heel moeilijk maken, maar dat is ze niet gelukt. We konden prima voetballen en waren gewoon zeer goed in de afronding."