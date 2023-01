Cultuurhuis in Coevorden wordt alsmaar stiller, school wil lessen in eigen gebouw

Doordat de daling in het aantal leerlingen voor de komende jaren lijkt mee te vallen, heeft de school behoefte aan meer lesruimte dan eerst werd gedacht. In 2021 en 2022 zag de school zelfs een stijging in het aantal aanmeldingen. Vanaf 2025 verwacht de school nu jaarlijks zestig leerlingen meer dan toen de eerste plannen werden gemaakt.

Daarnaast benoemt de De Nieuwe Veste dat haar gewilde manier van onderwijs geven niet past in het Cultuurhuis. "De visie op onderwijs is dat de school het sociale construct van leren en ontwikkelen is, waarbij leerlingen elkaar dagelijks in de samenleving ontmoeten en dat ook in de minisamenleving van het schoolgebouw doen", schrijft de school in een brief aan de gemeente. "Als alle functionaliteiten binnen het onderwijs voor alle leerlingen binnen de nieuwbouw vormgegeven wordt, kan De Nieuwe Veste de meest optimale voorwaarden creëren."