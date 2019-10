'Protesteren prima, maar verkeersveiligheid staat voorop'

De boeren komen protesteren tegen het provinciale stikstofbeleid. LTO Noord heeft opgeroepen tot actie. Jan Bloemerts van de LTO: "Rond 12.00 uur bieden we voor het provinciehuis een petitie aan. Een aantal trekkers mag ook bij het provinciehuis parkeren, en we proberen samen met de gemeente en de politie alles in goede banen te leiden. We hopen dan ook dat iedereen die mee protesteert de verkeersveiligheid in acht neemt."Martin de Bruin, woordvoerder van de gemeente Assen, beaamt dat: "Samen met de LTO hebben we bijvoorbeeld verkeersregelaars ingezet. Dat gaat allemaal in goed overleg, wat ons betreft zijn de boeren welkom."LTO Noord roept op tot de actie om te protesteren tegen de provinciale beleidsregels over stikstof. Volgens de organisatie lopen die beleidsregels 'op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid en hebben ze een grote impact op boerenbedrijven en - gezinnen'.Zo wonen veel Drentse boeren in de buurt van een Natura 2000-gebied, volgens LTO Noord hebben deze boeren zorgen over de mogelijke gevolgen van de beleidsregels voor de toekomst van hun bedrijf.