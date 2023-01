Meer zetels te verdelen bij provinciale verkiezing Drenthe

De uitbreiding is een gevolg van het inwoneraantal. Volgens het CBS woonden op 1 september 501.327 mensen in Drenthe. Het aantal zetels is namelijk gekoppeld aan het aantal inwoners. Zo hebben provincies tussen de 500.001 en 700.000 inwoners recht op 43 zetels.

Voor het aantal zetels wordt eigenlijk gekeken naar het inwoneraantal op 1 januari, in het jaar voor de verkiezingen. Daar kan volgens de wet van worden afgeweken als het 'aannemelijk is dat het inwonertal op 1 september is overschreden'. En daar heeft de provincie geluk. Want als de grens van een half miljoen inwoners op 1 oktober werd overschreden, had het niet meer gekund. In dat geval was de uitbreiding na de verkiezingen van 2027 gebeurd.