Meer zetels te verdelen bij provinciale verkiezingen in Drenthe

De Drentse politiek gaat uitbreiden. Na de verkiezingen in maart krijgt het Drents parlement er twee zetels bij. En dus worden er 43 Statenleden gekozen, in plaats van 41.

De uitbreiding is een gevolg van het inwoneraantal. Volgens het CBS woonden op 1 september 501.327 mensen in Drenthe. Het aantal zetels is namelijk gekoppeld aan het aantal inwoners. Zo hebben provincies tussen de 500.001 en 700.000 inwoners recht op 43 zetels.

Vier maand voor kandidaatstelling

De komst van de twee extra zetels moet nog officieel bevestigd worden. Het CBS spreekt namelijk nog van een 'voorlopig inwoneraantal'. De provincie heeft het CBS gevraagd om het aantal inwoners op die dag ook daadwerkelijk vast te stellen.

Voor het aantal zetels wordt eigenlijk gekeken naar het inwoneraantal op 1 januari, in het jaar voor de verkiezingen. Daar kan volgens de provinciewet van worden afgeweken als het 'aannemelijk is dat het inwonertal op 1 september is overschreden'. Het moet minstens vier maanden voor de officiële kandidaatstelling voor de komende statenverkiezingen zijn. De dag van de kandidaatstelling is komende maandag 30 januari.

Oekraïners

En daar heeft de provincie geluk. Want als de grens van een half miljoen inwoners pas op 1 oktober was overschreden, had het niet meer gekund. In dat geval was de uitbreiding na de verkiezingen van 2027 gebeurd.

De groei van het aantal inwoners in Drenthe komt vooral door de honderden Oekraïnse vluchtelingen die hier sinds februari vorig jaar zijn ondergebracht. Zij worden volgens het CBS officieel meegeteld, omdat ze bij de gemeentes in de gemeentelijke basisadministratie zijn opgenomen.

Betere weerspiegeling

Nadat het CBS definitief heeft vastgesteld dat op 1 september 2022 het inwonertal boven de 500.000 lag, bestaat het Drents Parlement na de verkiezingen van 15 maart voortaan uit 43 leden. "Zo weerspiegelt het aantal leden van het parlement nauwkeuriger de voorgeschreven verhouding tot het actuele inwonertal van Drenthe", schrijft Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning.

Sinds 2007 tellen de Provinciale Staten van Drenthe 41 zetels, wat gelijk staat aan provincies met 400.001 tot 500.000 inwoners. Daarvoor ging het sinds 1978 om 51 zetels. Dat het er toen meer waren, had te maken met de Provinciewet. Die veranderde in 2007, waardoor het aantal zetels in de provincies werd verminderd.