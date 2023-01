Hotel en appartementencomplex nieuwe opvanglocatie asielzoekers

Twee nieuwe locaties in Drenthe voor de opvang van asielzoekers. In hotel Brinkzicht in Vledder worden vanaf morgen maximaal 80 asielzoekers opgevangen. In appartementencomplex De Brinken in Odoorn worden vanaf 1 februari maximaal 22 vluchtelingen opgevangen.

Het gaat om gemengde opvang, zegt burgemeester Jan Seton. Het gaat dan op de crisis noodopvang om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten en de opvang van Oekraïners.

De Oekraïense vluchtelingen die nu in de Oringer Stee verblijven, gaan naar de nieuwe locatie. Ook komen daar de asielzoekers in die de afgelopen tijd in groepsaccommodatie 25 Graden Noord in Drouwenerveen verbleven. Het gaat om maximaal 22 plekken.

'Kleinschalige opvang'

"We hebben goede ervaringen met kleinschalige opvang, dat past ook heel goed in deze gemeente", vertelt Seton. De opvang van de Oekraïners in de gemeente is tot 1 april 2024 verlengd.

Dit geldt ook voor de maximaal zeven Oekraïners die op bungalowpark De Hunzebergen in Exloo wonen. "Dit is een particulier initiatief", zegt wethouder Bernard Jansen (Leefbaar Borger-Odoorn). "Een ideële actie." De gemeente vergoedt de kosten hiervan aan de eigenaren van de huisjes.

De crisisnoodopvang om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, is verlengd tot 1 april dit jaar. Het gaat dan om de vluchtelingen die naar Odoorn gaan en nu in Exloo verblijven achter het gemeentehuis en in de groepsaccommodatie op de camping. "Het Rijk en het centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben gezegd dat ze dan de opvang weer overnemen. Dus daar gaan we dan ook vanuit", aldus Seton.

Later dit jaar nog eens 80 in Vledder