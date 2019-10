Onze Club #6: Tien goals in Aa en Hunze-kraker en weer nederlaag voor 'Sterrenteam

Aflevering 6 van Onze Club met 19 goals

We waren op bezoek bij twee Drentse hoofdklassers die dit seizoen hoge ogen willen en, gezien de kwaliteiten in de selectie, ook moeten kunnen gooien: ACV en vv Hoogeveen. Beide ploegen moesten dit weekend winnen, tegen respectievelijk Purmersteijn en JOS/Watergraafsmeer, om uitzicht te houden op de koppositie.Ook zijn er beelden van het nog ongeslagen CSVC op bezoek bij Hollandscheveld in de zaterdag 3e klasse D en we bezochten VKW - GOMOS (1e klasse F zondag) en de derby van de gemeente Aa en Hunze tussen Rolder Boys en Annen. In dat laatste duel vielen liefst tien treffers.Hoofdstuk vier in het verhaal van het 'Onze Club Sterrenteam' speelt grotendeels af in de zaak van SC Elim-trainer Jan-Otto Benjamins. De oefenmeester runt een cafetaria in Hollandschevedl. "Vroeger konden de inwoners van Hollandscheveld en Elim elkaar niet luchten of zien. Vandaag de dag gaat het prima."'