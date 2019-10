Pieten niet meer egaal bruin geschminkt bij intocht Assen

Volgens de organisatie wordt er al jaren niet meer voor pikzwarte Pieten gekozen bij de intocht, en werd er al geëxperimenteerd met diverse gradaties bruin. In het kader van de maatschappelijke discussie die nu al een jaar of zes wordt gevoerd zal de schmink er niet meer dik op gesmeerd worden. "Je mag er best je eigen huidskleur doorheen zien", aldus Hoofdpiet Toine Straatman.Straatman is niet bang dat kinderen de Pieten zullen herkennen als ze niet meer volledig bruin geschminkt zijn. "Kinderen gaan er volledig in mee, ook mijn eigen jonge kinderen herkennen me niet als ik uitgedost ben als Piet. Het gaat er om dat ze wíllen geloven dat er een echte Piet voor hun neus staat, het maakt ze echt niets uit welke kleur die heeft." De Pieten blijven overigens wel bruin, er gaat niet geschminkt worden met motiefjes of andere kleuren.Op diverse sociale media zijn er al reacties binnengekomen op het besluit. Dat verbaast Straatman niet. "Ik heb heel genuanceerde berichten gelezen, maar ook heel erg ongenuanceerde reacties. Het laat de verharding zien binnen deze hele discussie. Het gaat tegenwoordig bijna alleen nog maar over de kleur van de Pieten, terwijl wij als bestuur gewoon een heel leuk evenement willen organiseren".Normaal gesproken doen er jaarlijks zo'n 400 Pieten mee aan de intocht van Sinterklaas in Assen. Het bestuur verwacht dat er wel vrijwilligers zullen afhaken met de nieuwe richtlijn, maar wellicht haken er ook nieuwe mensen aan.