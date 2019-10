CEC bezorgt Protos eerste nederlaag, Germanicus stopt opmars WKE'16 en Kampman op schot voor Valthermond

De uitzending van Onze Club

Rolder Boys wint Aa en Hunze derby na sensationele comeback van Annen

Alle uitslagen en standen in het zondagvoetbal

De blauwhemden staan zelf nog zonder puntenverlies bovenaan. SC Erica (dat won bij Sellingen met 5-1) en Protos volgen met 9 punten uit vier duels op drie punten achterstand.CEC kwam tegen Protos voor rust op 1-0 door een treffer van Michel Kingma en na iets meer dan een uur spelen zorgde Tom Rengers voor de 2-0 eindstand.SC Erica, dat vorige week zo schlemielig onderuit ging tegen Protos, herstelde zich op bezoek bij Sellingen. Het werd 5-1 voor de Drentse club door twee treffers van Kjeld Huls en één van Nick Hoorn, Jorin Ebbinge en een speler van Sellingen die zijn eigen doelman passeerde.Een klasse hoger, in de tweede klasse L, leed WKE'16 de eerste nederlaag van het seizoen. Germanicus bleek op Sportpark Grote Geert met 2-1 te sterk. Met name voor rust waren de gasten bovenliggend, al viel de score halverwege nog mee voor de oranjehemden. Na 45 minuten stond het slechts 0-1 (treffer Nance Hoogeveen). Na 13 minuten in de tweede helft kwam WKE'16 op 1-1. Hendrik Gustin reageerde attenter dan de gehele Germanicus-verdediging na een gekeerd schot van Lorenzo Hindriks. Nog geen tien minuten later bracht Stan Ypenburg Germanicus op 1-2 en ondanks drie verse krachten kon WKE'16 een nederlaag niet voorkomen.In diezelfde tweede klasse L was Valthermond op schot in het thuisduel tegen Gruno, de hekkensluiter in deze klasse. De Drentse club won met 6-0. Grote man aan de zijde van Valthermond was Maurice Kampman. De oud-speler van FC Emmen, WKE'16 en RKC Waalwijk scoorde vier keer. De overige treffers werden gescoord door Demi te Velde en Tom Meijers. Overigens is Kampman topschutter in deze klasse, met zeven goals.In de 2e klasse L is Helpman de koploper, met 12 uit 4. Germanicus is geklommen naar plek 4, met 9 uit 4. WKE'16 volgt met 7 uit 4.Het ene seizoen is het andere niet. Dat bewijst vv Ruinen. De ploeg die vorig seizoen als 11e eindigde in de 3e klasse C is na vier duels in het nieuwe seizoen koploper in de 3e klasse D. Na zeges op USV, DIO Oosterwolde en FC Oldemarkt werd vanmiddag afgerekend met Oranje Zwart. De Drentse club won in Wanneperveen met 2-4. Voor Ruinen zorgden Anthal Horlings (2x) Jurgen Hoorn en Elmar van Belkum voor de goals.In deze klasse is ook het gepromoveerde Pesse nog altijd ongeslagen. De formatie van trainer John Kramer heeft 10 punten uit vier duels. Vanmiddag werd er met 2-1 gewonnen bij FC Oldemarkt. Sven Evenhuis zette de gasten voor rust op voorsprong en nadat Wouter van der Vugt Oldemarkt op gelijk hoogte bracht zorgde Remmert Verbrugge een kwartier voor tijd voor de 1-2 eindstand.In de vierde klasse D won Sweel gisteravond al de derby van Sleen met 2-1. Mahad Abdi bracht de gasten nog op 1-0, maar Clifford Clinton en Richard Speelman bogen na rust de achterstand van Sweel om in de derde zege van het seizoen. Sweel heeft na drie duels 9 punten. KSC heeft ook 9 punten, maar dan uit vier duels en Titan volgt met 7 uit 3.In de Drentse 5e klasse E is het bovenin ongemeen spannend. Vier ploegen zijn nog ongeslagen: Buinen, Eext, GKC en Witteveense Boys. Buinen heeft 10 punten uit 4, terwijl de andere drie na 3 duels 9 punten hebben. Ook Zandpol is nog zonder puntenverlies, maar voetbalde pas één volledige wedstrijd.Buinen was met 4-1 te sterk in Valthe voor Valther Boys. Voor de geelhemden waren Marcel Vedder, Mark Sikkema, Albert Stevens en Thorsten Leeuw trefzeker. Witteveense Boys maakte gehakt van EEC: 7-1. Tim van Brouwershaven en Bob Seele scoorden ieder twee keer. GKC versloeg JVV met 1-4 en Eext versloeg Roswinkel met 4-0 door ondere andere twee treffers van Willem Hilberts. Zandpol speelde zijn eerste volledige wedstrijd van het seizoen. Weiteveense Boys werd met 5-3 verslagen in Weiteveen. Voor de gasten maakte, wie anders, dan Stefan Knuppe twee goals.