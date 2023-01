Brand in woonboerderij Gasselternijveenschemond onder controle

Een woonboerderij aan de Dideldomweg in Gasselternijveenschemond stond vanmiddag in brand. De vlammen sloegen uit het dak.

Het ging om een grote brand. De brandweer was met meerdere wagens aanwezig om het vuur te blussen.

Volgens de Veiligheidsregio Drenthe kan de boerderij als verloren worden beschouwd. Door de brand ontstond een flinke ontwikkeling van rook in de omgeving.

Rond 19.00 uur was de brandweer bezig met nablussen. Zo'n uur later was de brand onder controle.