Alaaf and kicking: corona heeft liefde voor carnaval in Zuidoost-Drenthe allesbehalve gedempt

Zomercarnaval

Voorzitter Erik Blaauw van De Dördouwers in Weiteveen is ronduit opgelucht dat corona niet langer als onheilsprofeet boven het carnavalsfestijn hangt. "Binnen de vereniging heeft corona ook wel zijn effect gehad. In die periode zagen we elkaar minder en dat helpt allemaal ook niet. Gelukkig is dat nu weer helemaal anders." Het aantal praalwagens zit in de lift, stelt Blaauw tevreden vast. "We hebben er zestien in totaal, de laatste keer waren dat er nog dertien."

Net als Barger-Oosterveld heeft ook Weiteveen carnaval gevierd, maar dan wel wat later dan gebruikelijk. In plaats van de gure februarimaand werd het een zomercarnaval in juni. "Tot ongeveer tien jaar geleden werd in het dorp altijd een zomerfeest gevierd." Het idee werd uit de mottenballen geplukt als alternatief voor het carnavalsfeest." Volgens Blaauw is die variant wel een eenmalig gebeuren. "We gaan nu volop voor een carnaval zoals we gewend waren."

Nieuwe loods