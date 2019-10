Gert Heerkes kampioen met reserves Rosenborg BK

Een 2-1 thuiszege op Gjøvik-Lyn was voldoende voor Rosenborg om volgend seizoen uit te komen in de tweede divisie (de PostNord-Ligaen). Dat seizoen begint overigens in maart 2020.Overigens is de dubbel nog mogelijk voor het team van Heerkes, want later deze maand speelt Rosenborg 2 nog de halve finale van de beker.Heerkes is sinds 2017 werkzaam in Noorwegen. Daarvoor was hij niet alleen interim-trainer van de hoofdmacht van FC Emmen. Hij trainde ook de oudste jeugd en was hoofdtrainer bij onder andere Willem II en Veendam. Ook werkte hij in Hongarije en China.Overigens is de hoofdmacht van Rosenborg BK actief in de Europa League, in de poule met onder andere PSV.