Zo ziet het nieuwe Aquarena in Emmen eruit

Het nieuwe zwembad, dat 15 miljoen euro kostte, was 'heel hard nodig', zegt manager Arnold Bryan. "Het oude zwembad is helemaal versleten en af. Het kostte veel onderhoud, veel energie om dat ding in gebruik te houden."En daarom een gloednieuw zwembad, met alles er op en er aan. Een groot wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een waterpark. "In het waterpark zien we water vooral als hulpmiddel om mee te spelen."Twee glijbanen, die de snelheid meten en een foto van je maken. Robine en Sophie van de Sint Gerardusschool in de buurt, mochten al komen zwemmen en lopen stralend rond. "De glijbaan is echt super leuk", zeggen ze. "Je kan zelf een thema kiezen en vooral de trechter waarin je komt is heel leuk."Fedde klimt behendig naar boven op de zes meter hoge klimwand boven het ruim drie meter diepe bad. "Sommige stukjes zijn heel moeilijk. En dan val je. Maar ik heb hoogtevrees, dus voor mij is het wel hoog", zegt hij.Het wedstrijdbad, bekend van de discussie vanuit de gemeenteraad om de achtste baan, ligt er strak bij. "We zijn blij dat de achtste baan is gekomen", zegt Bryan. Onder meer is de achtste baan een vereiste vanuit de KNZB, de nationale zwembond, om een B-locatie te worden. Er is ook een juryhok, tribune en elektronica daarvoor geplaatst."En dat betekent dat er nationale wedstrijden naar Emmen kunnen komen. Het is nu wel aan de zwemvereniging De Kikker om die wedstrijden te halen. Daarin willen we ze faciliteren, maar de grootste faciliteit ligt er al: de bak met water", lacht Bryan.Het zwembad werd later opgeleverd dan gepland en de opening vindt ook een paar weken later plaats. "We zeiden tegen elkaar: waarom zullen we elkaar de kop gek laten maken en per se op de gestelde datum open gaan?", zegt manager Bryan erover. "We hebben een ander operationeel zwembad. En we wilden echt zes weken de tijd hebben om alles te testen. Dan weten we zeker dat alles goed is."Aankomende zaterdag is de opening van het zwembad.