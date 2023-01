Een koor voor echte valszingers in Emmen: 'Als je met elkaar zingt, hoor je het valse niet zo'

Elke dinsdagavond komen de beste valszingers samen in wijkcentrum De Meerstede in Emmen. Koor Geen Gehoor repeteert daar. Het koor voor mensen die niet perse kunnen zingen, repeteert al met verschillende groepen in Friesland en Groningen. Sinds kort dus ook in Drenthe.

"Maak de innerlijke Adele in je los!", roept koordirgent Hannah Schoonbeek, bekend onder de artiestennaam Hannah Mae. Schoonbeek kondigt het nummer Make you feel my love aan en de groep van circa twintig vrouwen begint uit volle borst mee te zingen.

Het nummer van Adele leidt bij Miranda de Groot tot zichtbare emoties. "Het nummer heeft voor mij een diepere laag", zegt ze. "Ik probeerde het in te houden, maar dat lukte niet. Zingen heeft ook te maken met je geest en emotie."

Goed voor lijf, longen en humeur

Plezier is het allerbelangrijkste en dat heeft het koor zichtbaar. Na een paar nummers zit de sfeer er goed in en worden de heupen losgegooid. Waar de meeste mensen hun valse noten het liefst beperken tot aan de badkamer of in de auto, geldt dat hier niet. Uit volle borst wordt er meegezongen.