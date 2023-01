Broers verdacht van overval lachgaskoerier: 15 maanden cel geëist

De koerier reed nietsvermoedend naar de Eekhoornslag in Assen. Hij was daar besteld om een tank met lachgas af te leveren. Hij werd een eindje verderop opgewacht door een 17-jarige jongeman met krullen. De koerier laadde een gastank uit. Hij stond nog half gebogen in de bestelbus, toen hij hardhandig werd beetgepakt door de jongen.