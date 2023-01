Bal over padelbanen in Coevorden ligt bij de gemeente

Een volle tribune gisteravond bij een commissievergadering van de gemeente Coevorden. Padel is een heet hangijzer in de gemeente. Enkele weken geleden kwamen de buurtbewoners van Sleen al in opstand tegen de komst van padelbanen in hun woonwijk. Nu komen de inwoners van Coevorden in opstand tegen de komst van padelbanen in hun achtertuin.

Ondanks dat padel de snelst groeiende sport van Nederland is, ervaren omwonenden vooral overlast. Padelbanen geven veel meer geluidsoverlast dan een normale tennisbanen. Ook is er sprake van lichtvervuiling en is het voor de natuur geen beste ontwikkeling. Vogels vliegen zich dood tegen de glazen wanden.

Toch hebben de Coevorder Tennis Club (CTC) en de Tennisvereniging Sleen een vergunning aangevraagd om padelbanen aan te leggen. Het zorgt voor een nieuwe aanwas van leden. De vereniging wil daarom dat de gemeente zich over de kwestie uitspreekt en dat willen de buurtbewoners ook.

Geen passende regelgeving

Bewoners uit Sleen en Coevorden vragen de gemeente om te wachten op de nieuwe richtlijnen voor geluidsoverlast, voordat er een vergunning verleend wordt. Dit heeft te maken met het feit dat voor het verlenen van een padelvergunning er geen richtlijnen voor geluid bestaan.

De sport is vrij nieuw in Nederland, maar de padelbanen schieten als paddenstoeltjes uit de grond, vanwege de enorme populariteit. Tot nu toe hebben gemeenten daarom de geluidsnormering aangehouden die ook voor tennisbanen geldt.

Maar landelijk zorgt dat inmiddels voor een regen aan klachten van omwonenden. Er is zelfs een apart meldpunt voor overlast van padelbanen.

Klankkast

Padel blijkt veel meer geluid te geven dan tennis. Het spel wordt gespeeld met holle carbon bats, de slagen gaan sneller en de glazen kooi fungeert als een klankkast.

Volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) moet er daarom minimaal een afstand van 200 meter van de bewoonde kom worden gehouden bij de aanleg van een padelbaan. In Frankrijk is de regelgeving inmiddels zelfs aangescherpt tot een afstand van 500 meter.

Dat is een groot verschil met de afstand aan van minimaal vijftig meter die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aanhoudt. Daarom komt de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) volgende maand met een advies voor het beoordelen van padelbanen in woonbuurten.

Steun van gehele raad

De insprekers tijdens de commissievergadering waren duidelijk: 'In onze wijk geen padelbaan, wacht op nieuwe regelgeving'.

Zij kregen steun van de gehele gemeenteraad van Coevorden. De raad wil dat de vergunningen op pauze worden gezet totdat de nieuwe richtlijnen voor padelbanen er komen.

"We moeten de nieuwe regelgeving afwachten. Om te werken met regels voor tennis is niet van deze tijd," zei raadslid Holties van BBC2014.

College aan zet

Toch ligt de uiteindelijke beslissing bij het college van Coevorden. Wethouder Bea Meppelink geeft aan dat zij met alle partijen in gesprek zijn. Maar een duidelijk antwoord kwam er niet.

Raadslid Holties draaide zich vervolgens om naar de bewoners in de zaal en zei: "U ziet dat de gehele raad achter u staat, de bal ligt nu bij het college".

Geen vertrouwen