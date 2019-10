Provincie schort stikstofbeleid op

Dit eisen de boeren in hun petitie:

• Geen gedwongen generieke krimp, maar een gebiedsaanpak waarin ruimte is voor landbouw, wonen, werken en verkeer.

• Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies. Daarvoor is een drempelwaarde (minimaal 1 mol) nodig waarbij projecten met een kleine uitstoot door kunnen gaan.

• Reductie van stikstof door innovatie. De landbouwsector heeft door innovatie en inzet van nieuwe technieken al laten zien dat uitstoot substantieel naar beneden kan. Wij willen erkenning én de middelen om daarmee door te gaan. Dat lukt niet door nu de boel op slot te zetten en daarmee het toekomstperspectief en verdienmodel van veel boeren op het spel te zetten.

• Nederlandse poldernuchterheid. Door de manier waarop talloze natuurgebieden zijn aangewezen zit Nederland op slot. Duizenden bedrijven rondom natuurgebieden zullen moeten wijken. Een onacceptabele situatie, die de economie ontwricht en waardoor een leeg landschap overblijft.

• Meten is weten. Beleid moet gestoeld zijn op metingen. Een betrouwbare overheid houdt zich bij de feiten en voert een realistisch beleid zonder sprookjes en met de juiste meetgegevens.

• Er kan en mag geen koppeling met dier- en fosfaatrechten in het stikstofbeleid komen. Het innemen van dier/fosfaatrechten staat wat ons betreft gelijk aan diefstal. Het is bovendien onverenigbaar met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij niet alleen de stoppers, maar ook de blijvers kansen hebben om door te gaan. Stikstofruimte moet voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte landbouw beschikbaar blijven en mag niet zomaar door andere sectoren worden opgesoupeerd!

