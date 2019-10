Standwerker en marktkoopman Joop Huizing uit Erica overleden

Marktkoopman en standwerker Joop Huizing uit Erica is overleden. De Drent kreeg in de jaren tachtig landelijke bekendheid door zijn televisieoptredens in het KRO-programma Brandpunt in de Markt. Ook was hij vijf keer Nederlands Kampioen Standwerken. Joop Huizing is 85 jaar geworden.

Naast al zijn marktactiviteiten was Joop Huizing ook nog een tijd politiek actief. Hij zat tussen 1970 en 1982 in de gemeenteraad van Emmen namens Gemeentebelangen.Huizing is in de nacht van zaterdag op zondag overleden aan een hartstilstand, maar hij was al langere tijd ziek. Drie jaar geleden was longkanker bij hem geconstateerd.Volgens dochter Hilde was haar vader tot enkele jaren geleden nog actief met het regelen van allerlei jaarmarkten. "En zelfs tot vorig jaar ging hij nog met ons op pad, om hamburgers, braadworst en andere snacks te verkopen als we met de wagen op jaarmarkten stonden", vertelt ze."Afgelopen zaterdag was hij zelfs nog op pad in het centrum van Emmen. Hij deed nog van alles, ondanks zijn ziekte."Joop Huizing was eerst marktkoopman, maar werd later bekend als standwerker. Toen hij als mede-presentator bijop televisie kwam, werd hij een graag geziene gast op allerlei jaarmarkten als standwerker. Hij was volgens zijn dochter 'een ster in het verkopen van gebakken lucht'. "Zandzakjes, die krijg hij bij een blindverkoop zelfs verkocht. Alles wat nieuw op de markt kwam, dat kwam bij mijn vader in de kraam, en hij verkocht het. Maar het meest bekend is hij toch wel geworden met de verkoop van braadpannen."Joop Huizing laat een vrouw, dochter, vier kleinkinderen en één achterkleinkind achter. Hij wordt woensdag in besloten kring gecremeerd.