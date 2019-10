Regen is heel erg welkom op het Bargerveen

De boswachter geeft aan dat er elk jaar een paar centimeter van het veen verdwijnt. Om een eind te maken aan de verdroging, is er in de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in de aanleg van dammen om het water vast te houden. Maar dan moet er wel genoeg water zijn om vast te houden.De Vries: "Door de droge zomers zitten we met een enorm watertekort. Het gevolg is dus dat er meer opslag van berken komt, meer pijpestro en dat een deel van het veen verdwijnt. De groei van veenmos stopt." Hij hoopt dan ook op heel veel regen. "We hebben zeker 3400 millimeter water tekort. Van het weer van afgelopen weekend, daar kunnen wij niet genoeg van krijgen."Het Bargerveen is één van de laatste nog overgebleven hoogveengebieden van Noordwest-Europa. Maar doordat het grondwater langzaam wegloopt uit het gebied, wordt de bijzondere natuur bedreigd.Als er niets gebeurt, zal het Bargerveen - zoals we het nu kennen - langzaam verdwijnen. Om dit te voorkomen, werken verschillende partijen in het gebied samen om het waterpeil in het Bargerveen op een constant niveau te houden.Meer weten over het Bargerveen en de rol van water in dit unieke gebied? Verschillende experts, waaronder boswachter Jans de Vries, vertellen er in dit magazine meer over.