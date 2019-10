'Als alle hondenbezitters zich aan de regels houden, is er niets aan de hand'

Eigenaar wil rottweiler Renzo terug van gemeente Assen

Daar vocht hij een eerder besluit van het gemeentebestuur van Assen aan. Die wilde de rottweiler Renzo in beslag nemen, nadat het dier een keer geen muilkorf droeg toen-ie door zijn baasje werd uitgelaten in het gebied.De Assenaar heeft zijn hond, na een spoeduitspraak van de Raad van State in mei, alweer vier maanden zonder enige problemen in huis. Toch wil Rook alsnog duidelijkheid over de vraag of de gemeente Assen zijn hond zomaar in beslag mocht nemen. De hond zat op last van de gemeente acht maanden op een geheime opvanglocatie vast. Zijn baasje mocht de hond niet zien. Wel moet hij alle opvangkosten betalen.Rook wil antwoord op de vragen wie de enorm hoge kosten voor de inbeslagname en bewaring gaat betalen, net als eventuele schadeclaims. Tijdens de bodemrechtszaak in Den Haag bleek al snel dat Assen niet krijgt waarop de gemeente had gerekend.Assen wil graag een principe-uitspraak van de Raad van State over de inbeslagname, maar die gaat de Raad in deze zaak niet geven. Dat maakte rechter en staatsraad Dick Slump goed duidelijk. Wel drong hij er bij de gemeente en Rook op aan om een gezamenlijke oplossing te vinden voor de openstaande conflictpunten.Duidelijk is dat Renzo, ongeacht de uitspraak, bij zijn baasje en zijn gezin mag blijven. Assen wil de hond ook niet terug, Zeker niet nu hij na een castratie veel rustiger lijkt geworden en er geen incidenten meer zijn geweest.Uiteindelijk gingen Assen en Rook er tijdens de zitting mee akkoord om gezamenlijk een oplossing voor het kosten- en schadeverhaal te vinden. Overigens merkte Rook nog op dat de gemeente Assen veel te laks is met de handhaving van het aanlijngebod in de Landjes van Marsdijk.Het feit dat Renzo gemuilkorfd moest worden, was het gevolg van een aantal bijtincidenten in 2016 met andere honden. De hond Ben was één van die andere honden."En Ben, de aanstichter van al die incidenten, loopt ook nu nog steeds zonder lijn rond in de Landjes. Dat kan toch niet?", meent Rook. "Als iedereen zich aan de regels houdt en de gemeente strenger optreedt tegen loslopende honden in de Landjes, is er niets meer aan hand."De gemeentewoordvoerders toonden begrip voor Rooks frustratie, maar volgens hen is voortdurend handhaven van een aanlijngebod in een groot gebied niet zo eenvoudig. Mochten de partijen er toch niet uitkomen, dan doet de Raad van State over vier weken alsnog uitspraak.