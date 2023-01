Van der Burg: 'Elk incident in htl Hoogeveen moet gemeld worden'

Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) vindt dat al het geweld in de handhaving- en toezichtslocatie (htl) in Hoogeveen moet worden gemeld. Dat zei hij gisteren tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

De Kamer sprak een half uur lang over de kwestie. Daarvoor had Van der Burg al met het Nidos - de voogdijorganisatie - en het COA gesproken. Ook zegde hij toe dat hij met de Inspectie en het COA over de zaak gaat praten.

"Iedere vorm van geweld door een medewerker richting een cliënt moet gemeld worden", zei Van der Burg. "Het is irrelevant of dat proportioneel of niet proportioneel is. Dan kan de Inspectie twee dingen doen. Enerzijds kan ze kijken of het disproportioneel of proportioneel was."

"De tweede reden is dat je dan op basis daarvan een open dialoog kunt voeren, bijvoorbeeld: het was in dit geval proportioneel, maar als je maatregelen neemt, kun je ook dit proportionele geweld in de toekomst voorkomen. We moeten er namelijk naar streven dat er zo min mogelijk geweld dient te worden ingezet."

'Geen interpretatiekwestie'

Vervolgens ging het over de vraag of elk geweldsincident van een COA-medewerker gemeld moet worden. Daar was Van der Burg helder over. "Er is juist geen vrije interpretatie voor COA-medewerkers als het gaat om de vraag wanneer zaken aan de inspectie moeten worden gemeld. Op het moment dat er geweld door een COA-medewerker wordt ingezet, dient dat te worden gemeld aan de voogd van het Nidos."

"Vervolgens dient het Nidos dat in bepaalde gevallen te melden aan de inspectie. Het is dus geen interpretatiekwestie", voegde de staatssecretaris eraan toe.

'Handelswijze veranderd'

Gisteren liet het COA al weten dat het de handelswijze heeft veranderd, naar aanleiding van het nieuws de avond ervoor. NRC onthulde dat twintig incidenten niet aan het Nidos waren gemeld, terwijl dat wel had gemoeten.

Vervolgens had het Nidos ernstige meldingen moeten doorgeven aan de Inspectie, maar kon dat niet doen, omdat het niets te horen kreeg vanuit de htl. Maar volgens het COA was dat niet met opzet. "We hebben het niet bewust verzwegen", reageerde een woordvoerder van het het COA gisteren. "Men wist het niet."