Ziekenhuizen Treant gaan nieuwe therapie aanbieden aan patiënten met longkanker

Vijf longartsen van de Treant zorggroep gaan de behandeling in samenwerking met het UMCG aanbieden. De patiënten kunnen er vanaf januari voor terecht in het Scheper ziekenhuis in Emmen, ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal.Gea Douma is één van de vijf longartsen binnen Treant die met de nieuwe therapie gaat werken. “Immunotherapie bestaat nu een aantal jaren en was tot nu toe in het Noorden alleen beschikbaar in Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Bij de behandeling kunnen we via een infuus medicijnen toedienen. Die zorgen er voor dat het eigen afweersysteem er toe wordt aangezet om de kankercellen aan te vallen en op te ruimen.”Jaarlijks melden zich ongeveer 250 nieuwe patiënten met longkanker bij de ziekenhuizen van Treant. Bij ongeveer de helft is er sprake van uitzaaiingen. De artsen verwachten dat daarvan enkele tientallen patiënten in aanmerking komen voor de nieuwe aanpak.De eerste resultaten van deze therapie zijn volgens de artsen hoopgevend. De levensverwachting kan in bepaalde gevallen met enkele jaren worden verlengd. Ook zijn er minder bijwerkingen dan met de gangbare chemotherapie.