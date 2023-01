Burgemeester, brandweermannen en agenten lezen voor in de Nieuwe Kolk

De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen. De aftrap daarvoor was vanochtend in de Nieuwe Kolk in Assen, waar ruim vierhonderd kinderen van basisscholen in Assen tijdens een picknick werden voorgelezen door bijzondere inwoners van Drenthe.

Onder het genot van een boterhammetje luisteren de leerlingen van bassischool De Parel aandachtig naar de burgemeester van Assen. Voor hij het boek openslaat, legt hij uit met wie de kinderen te maken hebben. "Ik ben de burgemeester en dat kunnen jullie zien aan mijn ambtsketting", vertelt Marco Out. "Dat dacht ik al", reageert een van de leerlingen. "Oh? Kende jij zo'n ketting al?" vraagt Out aan haar. "Nee, maar wel aan de kleding", lacht het meisje.

Voorlezen is belangrijk

Als de buikjes van de kinderen vol zijn, begint de burgemeester voor te lezen uit 'Maximiliaan Modderman geeft een feestje', het boek dat dit jaar centraal staat tijdens de voorleesdagen. "Met deze dagen promoten we dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen", legt organisator Marloes van den Berg van de Nieuwe Kolk uit. "De ouders komen ook mee met de kinderen en zien hierdoor dat hun kinderen enthousiast raken van lezen."

De burgemeester is niet de enige voorlezer van vandaag met een bijzonder beroep. Ook politievrouwen, brandweermannen, ziekenhuismedewerkers en raadsleden waren van de partij. "Beroepen spreken het meeste tot de verbeelding van kinderen. Ze zijn daar al op jonge leeftijd mee bezig", verklaart Van den Berg. "Het is heel interessant om daar kennis mee te maken en te horen wie de persoon is die het boek voorleest."

Boeven

En dus was er, behalve lezen, ook tijd om de mensen in uniform de hemd van het lijf te vragen. "Waar zijn de boeven?", vraagt een leerling aan de politievrouw. "Die hebben we niet meegenomen", reageert de agente. Een ander zegt: "Nee, want dan gingen ze alle boeken stelen!"

De Asser basisschoolleerlingen hebben heel wat opgestoken van de dag, wordt duidelijk als een leerlinge gevraagd wordt wat ze heeft geleerd vandaag. "Dat een brandweerman een helm op moet tijdens zijn werk."