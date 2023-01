Djammen: Dertien jaar muziek in het debuutalbum van Mary Confurius

Een 'kanten jubileum' aan muziek op één plaat. Dat kun je rustig zeggen over de debuutplaat van Mary Confurius, Hit them Hard. Het alternatieve duo uit Hoogeveen is trots op het resultaat. "Het is eigenlijk gewoon dertien jaar muziek, gecomprimeerd", vertelt frontvrouw Marije Haar.

"Het is heel breed geworden eigenlijk", legt Marije uit over het album, waarover ze in principe dertien jaar heeft gedaan. Die lange periode maakt het lastig om het album neer te zetten qua genre. "Iedere fase in het leven is weer anders en al die verschillen zijn terug te horen op Hit them Hard", vertelt ze. Eén ding is wel duidelijk: het album heeft een duister randje. Het is ingetogen en terughoudende muziek, met soms een korte explosie van emotie. Maar hoe je het moet omschrijven is lastig. "Ik vind het altijd zo moeilijk als iemand die vraag stelt. 'Iets vaags', zeg ik altijd maar", lacht de zangeres. Lars heeft er wel een mening over. "Duistere triphop", meent hij. "Maar daar help je niemand mee."