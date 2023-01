Herinneringscentrum Kamp Westerbork pleit voor meer onderzoek naar onwetendheid Holocaust

Herinneringscentrum Kamp Westerbork-directeur Bertien Minco pleit voor meer onderzoek naar onwetendheid in Nederland over de Holocaust. Volgens haar holt de kennis over het onderwerp achteruit.

Volgens Amerikaanse onderzoekers denkt bijna een kwart (23 procent) van de Nederlanders geboren vanaf 1980 dat de Holocaust "een mythe" is of dat het aantal Joden dat werd gedood zwaar overdreven is. Dat is meer dan in andere landen. Van de generaties die sinds 1980 zijn geboren weet een derde tot meer dan de helft opvallend weinig van de Jodenvervolging en genocide in de Tweede Wereldoorlog.

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, kortweg de Claims Conference, deed in december vorig jaar onderzoek onder 2.000 Nederlanders. Volgens de onderzoekers een representatief aantal, al zijn er flinke kanttekeningen te plaatsen bij de manier van onderzoeken. Ook de herinneringscentra in Amersfoort en Vught herkennen het beeld dat de kennis over de Holocaust beperkt is, maar hebben ook vragen over de representativiteit van de enquête. Zij vinden eveneens dat vervolgonderzoek nodig is.

De Amerikaanse organisatie, die opkomt voor de rechten van Holocaustoverlevenden, deed dat onderzoek naar kennis en bewustzijn over de Holocaust eerder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk en Canada. De resultaten waren nergens zo "schokkend" als in Nederland, stelt de Claims Conference. Voor het onderzoek zijn millennials vanaf 1980 en leden van de generatie Z tot 2012 telefonisch ondervraagd, naast een vrijwel gelijk aantal oudere Nederlanders.

Geschrokken

Het signaal is helder. "Je schrikt als je deze resultaten ziet", zegt Herinneringscentrum Kamp Westerbork-directeur Bertien Minco. "De resultaten sluiten ook aan bij een trend die we al langer waarnemen. De kennis over de Holocaust holt achteruit."