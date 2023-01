Daat Drenthe-deelnemers overhandigen petitie aan directie GGZ: 'Ons afstoten is niet terecht'

Een klein comité van deelnemers van Daat Drenthe hebben vanmiddag bijna 1400 handtekeningen overhandigd aan de directie van GGZ Drenthe. De deelnemers voeren al sinds november actie voor het behoud van de acht zorgwerkbedrijven.

"Kijk, hier krijgen jullie het boek met daarin onze verhalen en de handtekeningen", zeggen Natasja en Aukje. Zij overhandigen daarbij ook een pakket met daarin een vaas met de tekst 'Zorg op de juiste plek'. "We hopen dat jullie dit gaan lezen en serieus nemen."

Een klein groepje deelnemers mocht daarna in gesprek met directeur zorg Erik Mulder en Hilda van der Hek, directeur bedrijfsvoering. GGZ Drenthe wil de acht zorgwerkbedrijven (de zogenoemde Daat-vestigingen van de GGZ, red.) sluiten of afstoten. Op deze locaties in Hoogeveen, Assen, Beilen en Emmen krijgen mensen met psychische problemen dagbesteding of begeleiding naar regulier werk.

'Mensen gaan ten onder'

De groep deelnemers die vanmiddag naar Assen kwam wil weten wat de status van de voorgenomen sluiting is, of er een overnamekandidaat in beeld is en hoe de toekomst voor de deelnemers eruit ziet.

De onzekerheid waar de ruim vierhonderd deelnemers en 45 begeleiders sinds november in zitten is volgens Natasja Van Viersen slopend. "Het is verschrikkelijk voor de meeste mensen. De spanning is niet te doen", zegt ze. "Er zijn mensen die al meer medicatie nodig hebben of die ten onder gaan en niet meer naar de werkplek durven omdat de sfeer slecht is."

GGZ Drenthe wil de zorgwerkbedrijven afstoten omdat de Daat-vestigingen niet meer goed aansluiten op de huidige koers, volgens de directie. "Dit deel van de zorg zoals het nu geboden wordt, is in de huidige organisatie niet meer houdbaar", zegt Erik Mulder, directeur Zorg. "We slagen er niet meer in om dat goed te organiseren. Er zijn andere partijen die dat beter doen. Binnen een GGZ-bedrijf is dat niet meer rendabel te krijgen, waardoor de zorg voor deze mensen niet meer goed te handhaven is."