Cel geëist voor steekpartij Nieuw-Weerdinge na langslepend conflict

Voor een steekincident op 12 februari vorig jaar, voor café De Buurvrouw in Nieuw-Weerdinge, is tegen een 37-jarige man uit Emmer-Compascuum een celstraf van vijftien maanden geëist, waarvan negen maanden voorwaardelijk.

Een 18-jarige man uit Ter Apel liep daardoor een klaplong op. Aan het incident ging een slepend conflict vooraf tussen de verdachte en de familie van het slachtoffer. Aanleiding is een kortstondige affaire die de verdachte had met de stiefmoeder van het slachtoffer. Volgens de Emmer-Compascumer waren de zonen van die familie verantwoordelijk voor de branden en vernielingen op zijn woonerf.

Niet serieus gevoeld

De dertiger meldde dat meermalen bij de politie, maar voelde zich naar eigen zeggen niet serieus genomen. Die avond reed hij door Nieuw-Weerdinge en zei dat hij zijn zoon bij het café zag zitten. Hij wilde met hem praten, zei hij tegen de rechter en draaide tijdens het langsrijden alvast het zijraam naar beneden. Voordat hij er erg in had kreeg hij 'een tik' van de 18-jarige, die op de auto was afgerend.

Beelden op zitting getoond

De Emmer-Compascumer stuurde zijn auto de berm in en kreeg door het open raam nog een paar klappen, zei de man. Als reactie stak hij met wat hem voor handen kwam. Het incident is gefilmd en de beelden werden op zitting getoond. Daarop was te zien dat de 18-jarige bij de auto wegliep met opgetrokken shirt. Hij was gewond aan zijn borst. De auto werd bekogeld door de jongere broer van het slachtoffer en reed vervolgens op volle snelheid weg.

Noodweer

De verdachte handelde uit noodweer, zei zijn advocaat. Die zette ook zijn vraagtekens bij het letselrapport. Daaruit werd niet duidelijk waardoor de klaplong is ontstaan. Hij vond de strafeis veel te fors aangezet. De Emmer-Compascumer zou dan zijn baan en woning kwijtraken en onnodig hard worden geraakt. De eis is ook voor het belagen en bedreigen van zijn ex-vriendin.

'Veel spijt'

Die feiten gaf de man toe. Hij had daarvan veel spijt, verklaarde hij. Hij kon het niet verkroppen dat de relatie na 22 jaar over was en dat hij zijn kinderen niet zag. De officier van justitie hield in haar strafvoorstel rekening met de rol van het slachtoffer. "Ik ben daar niet blind voor. Hoe hij hem heeft opgehitst, alleen al door de WhatsApp-berichten die vooraf over en weer gingen." De beide broers moeten binnenkort voor de politierechter verschijnen voor openlijke geweldpleging.