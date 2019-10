Oud-inwoner van Meppel moet van rechter strafzaak bijwonen

Dat besliste de rechtbank vandaag. De rechtszaak werd daarom aangehouden.De rechters willen de man, die maandag niet kwam opdagen in de rechtbank, beslist zien en spreken. Vóór de volgende zitting volgt voor de man een zogenoemd 'bevel tot medebrengen'. Dit om te voorkomen dat de man opnieuw weg blijft.Volgens zijn advocaat Ruben Kool kwam de man om diverse redenen niet op de zitting. "Ook is de zaak te emotioneel voor hem", zei hij. Graag had hij de zaak zonder zijn cliënt inhoudelijk behandeld gezien, omdat deze al geruime tijd vastzit. Maar in dat verzoek ging de rechtbank niet in mee.De oud-Meppeler werd in februari 2016 door de rechtbank in Assen tot vier jaar cel (één jaar voorwaardelijk) veroordeeld, wegens poging tot moord op zijn ex-vrouw. Daarbij legde de rechtbank hem destijds een proeftijd van tien jaar op, omdat ze vreesde dat de man, als hij vrij zou komen, opnieuw de fout in zou gaan.Daarnaast kreeg de man ook een locatieverbod voor Meppel opgelegd en een contactverbod met zijn ex-vrouw. Maar in 2017 werd de man in hoger beroep veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Die straf had hij net uitgezeten, toen hij in maart opnieuw in de fout ging.Jaren eerder, in september 2015, reed de man vanuit zijn toenmalige woonplaats Maastricht naar Meppel. Volgens de rechtbank was hij van plan zijn ex-vrouw iets aan te doen. Een paar jaar eerder waren de ex-echtelieden in een vechtscheiding beland.Toen hij bij de vrouw aanbelde, stelde hij zich zo op dat zij hem door het raampje in de deur niet kon zien. Toen ze de deur opendeed, stormde de man de gang in. Hij beet zijn ex in een oor, prikte met zijn vingers in haar ogen en sloeg en schopte haar daarna meerdere keren.De vrouw verkeerde in doodsangst. Met onder meer een hersenschudding, veel blauwe plekken en een schoenafdruk van de man in haar hals, belandde ze in het ziekenhuis.Het stel ontmoette elkaar in 2001, waarna ze trouwden. Gaandeweg hun huwelijk leerde de vrouw een andere kant van haar echtgenoot kennen. In eerste instantie bleef het bij verbaal geweld, al snel gevolgd door lichamelijk geweld, jegens de vrouw en hun kinderen. In 2012 had de vrouw er genoeg van en vertrok ze.In maart jl. zou de verdachte de vrouw doodsbedreigingen op Facebook hebben gestuurd. 'Geloof mij, er is geen steen op aarde waar jij onder kan kruipen' en 'ik zal jou vinden en jou vernietigen'. Meteen daarna werd de man opnieuw vastgezet.De rechtbank is, tot aan de behandeling van de strafzaak, niet van plan om de oud-Meppeler op vrije voeten te stellen. ,,Het gaat hier om een veelheid aan berichten en bedreigingen waarbij de veiligheid van mensen in het geding in", stelde de rechter.Op last van de rechtbank zal de verdachte nog zestig dagen vast blijven zitten. Een nieuwe datum voor de zitting is vooralsnog nog niet gepland.