Deskundigen hebben geen pasklare oplossing voor problemen met wijken in Elim en Nieuwlande

Ook notaris Franc Wilmink kwam spreken om wat meer duiding te geven over de situatie. Hij gaf aan dat in sommige gevallen tijdens de koop van percelen erfdienstbaarheid is opgenomen. Dat houdt in dat buren (kunnen meerdere zijn die aangrenzend wonen) een afspraak met elkaar hebben vastgelegd in een notariële akte dat er gebruik kan worden gemaakt van de weg die over iemand anders zijn grond loopt.