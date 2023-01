Damherten houden wordt mogelijk verboden, toekomst hertenkampen onzeker

Dilling erkent dat het het mooist is voor een dier om helemaal vrij te lopen. "Maar wij hebben een keer gehad dat het hek was doorgeknipt en dat de dieren het bos in zijn gegaan. Alle herten zijn toen weer uit zichzelf teruggekomen. Ik denk dat ze het goed hebben bij ons."

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de lijst. Als de kamer akkoord gaat, dan wordt de huis- en hobbydierenlijst per 1 januari 2024 ingevoerd. De damherten in de hertenkampen in Drenthe, mogen dan nog gewoon blijven. Met de dieren fokken en nieuwe dieren aanschaffen, mag alleen niet meer. Volgens Zuiker is het belangrijk om goed na te denken over de toekomst van de damherten die al in de hertenkampen leven. "Daar kunnen we oplossingen voor zoeken, om ervoor te zorgen dat de damherten op een gegeven moment niet in hun eentje hier leven. Dat ze wellicht samengaan met andere damherten die nog leven."