Brandbrief over medicijntekort naar zorgminister: 'Het probleem is heel groot en wordt steeds groter'

"De lijst met geneesmiddelen die niet geleverd kunnen worden, wordt elke dag langer." Daarom luiden apothekers en huisartsen de noodklok. Ze willen dat zorgminister Kuipers snel in actie komt tegen de medicijntekorten.

"Het probleem is heel groot en wordt steeds groter", zegt Paul Jansema van de Drentse Apothekers Coöperatie. "Vorig jaar hebben we te maken gehad met een tekort van meer dan 1.500 medicijnen. Dat betekent dat zo'n middel dan zeker twee weken niet beschikbaar. En dat gaan we dit jaar overtreffen, zo is de verwachting."

Van Europa naar Azië

De oorzaak van het tekort is terug te brengen tot één woord: productieproblemen. "Heel veel productielocaties zijn de afgelopen decennia verplaatst naar Azië. En we zien in toenemende mate dat de kwaliteit op die locaties niet heel goed is. Dus er worden productieladingen afgekeurd", zegt Jansema. "Maar ook het maken van grondstoffen wordt steeds problematischer en dat zorgt er dus voor dat er tekorten ontstaan op de markt."

Wat ook meespeelt is het feit dat Nederland in vergelijking met andere Europese landen weinig geld betaalt voor medicijnen. "Dat zorgt ervoor dat wij, als er productieproblemen zijn, in de EU als laatst aan de beurt zijn bij levering", legt Jansema uit.

"Dat is een beleid dat jarenlang goed is gegaan. Maar dat keert zich nu tegen ons."

Mankracht

Dat merken ze ook in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Waar longpatiënten die een antibioticakuur moeten krijgen niet het eerste keus medicijn krijgen. "Die is pas over zes weken weer beschikbaar", vertelt longarts Sander de Hosson.

"En dan kunnen we gelukkig uitwijken naar een tweede keuze, maar die wil ik als dokter liever niet geven", legt De Hosson verder uit. Ook op andere afdelingen lopen ze tegen dit soort problemen aan.

"Ik hoor van de apothekers hier dat ze ontzettend veel aan het bellen zijn met groothandels. Dat kost hen een half FTE, dat is voor de kosten ook niet goed. Dus ik ben het absoluut eens dat minister Kuipers in actie moet komen", voegt de longarts eraan toe.

Alternatieven

Het tekort raakt potentieel veel patiënten, omdat medicijnen voor veel verschillende kwalen schaars zijn. Apotheker Jansema: "Op dit moment zijn er bijvoorbeeld problemen met een leveren van een belangrijk slaapmedicijn. Maar ook een middel dat wordt ingezet bij depressies is langere tijd niet leverbaar. En diabetesmedicijnen zijn er ook niet. Het tekort is heel breed en heel groot."