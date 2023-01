Eerste Emmer kinderraad ziet graag opfrisbeurt van afgetrapt speelveldje

Elise Tapper (11) schuift wat blaadjes met haar voet weg, waardoor een groot gat tevoorschijn komt. Het is een van de vele op een trapveldje, pal achter basisschool 't Twiespan in Emmen. "Je kunt hier makkelijk struikelen. En als het veld nat wordt, kun je uitglijden." De speeltoestellen die er staan zien er bovendien vies en oud uit.

Kortom, dit speelveldje in de Emmer wijk Angelslo kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Een nieuw opgerichte kinderraad, de eerste van Emmen, vraagt hier aandacht voor. De raad bestaat uit acht leerlingen van de basisscholen Angelslo en 't Twiespan.

Namens de eerstgenoemde basisschool nemen de tweeling Zawiya en Zunaiyra Kaszuba, Yaran Amanj Abdullah en Mahmoud Ghandour plaats in de raad. Van 't Twiespan zijn naast Elise ook Kendra Westerhof, Noa-Lynn Meringa en Nova Coster de vertegenwoordigers. Het blijft overigens niet bij deze kinderraad in Angelslo, want in totaal worden er negentien kinderraden opgericht binnen de gehele gemeente.

Altijd wat te doen

Het is de bedoeling dat scholieren (uit de basisschoolgroepen zeven en acht) aan de slag gaan met hun ideeën om hun wijk of dorp beter en leuker te maken voor kinderen. In Angelslo lag er dus al een concreet plan, dat in het bijzijn van jeugdwethouder Dewy Leal werd gepresenteerd. Leal verzorgde ook de installatie van deze eerste kinderraad in het wijkcentrum van Angelslo.

De kersverse kinderraad heeft er veel zin in. Met goede ideeën komen, leuk samenwerken en vooral de stem van de jeugd laten horen, dat is waar ze allemaal veel zin in hebben. Volgens de raad gaat er overigens ook al veel goed in de wijk. Er zijn veel speeltuintjes, er is altijd veel te doen en er zijn veel kinderen die met elkaar kunnen spelen. "Iedereen heeft respect voor elkaar en is vriendelijk", aldus een van de raadsleden tijdens het overleg met Leal.

Poepende katten

Toch kraken de leden van de raad ook enkele kritische noten. Het zand in de speeltuinen is soms erg vies. "Er poepen daar weleens katten", merkt Mahmoud op. Spelen is dan niet echt lekker fris. Noa-Lynn baalt van het zwerfafval dat ze hier en daar in de wijk ziet. "Plastic en blikjes, bijvoorbeeld. Bij een vijver in de buurt is het erg vies."

Verborgen camera's

Meer prullenbakken zouden daarom wel op hun plaats zijn. Ook vernielingen, zoals die van bushokjes wordt benoemd. Wellicht zouden enkele verborgen camera's helpen", wordt er geopperd. Het vernieuwen van verouderde speeltoestellen zou ook geen slecht idee zijn, waarna een presentatie volgt van het betreffende veldje bij 't Twiespan.

Wethouder Leal verwacht dat de jongeren met 'frisse ideeen' komen over wat beter kan in hun eigen omgeving. "Ik ben zelf ook wat ouder, dus ik weet zelf ook niet wat kinderen altijd leuk vinden. Dus dat hoop ik van hen te horen. Zodat ze zo fijn mogelijk kunnen opgroeien in hun buurt."

Kindergemeenteraad