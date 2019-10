Eurofiber koopt failliet sensornetwerk in Assen

De koop is vandaag rondgekomen. Eurofiber heeft in grote delen van ons land al een eigen glasvezelnetwerk en datacenters. De maatschappij doet zaken met bedrijven, overheden en non-profitorganisaties. De Nederlandse overheid heeft Eurofiber de status toegekend van 'vitale infrastructuur'.Zo is Eurofiber actief op het gebied van Smart City, om steden met slimme meetgegevens te helpen bij mobiliteit, energie, levenskwaliteit en duurzaamheid. In Assen ligt ook al jaren zo'n meetnetwerk in de grond, bedoeld voor dergelijke doeleinden. In Assen kwam Sensor City uiteindelijk niet verder dan een project om verkeersstromen te meten, met de bedoeling auto's te waarschuwen zodra ze verkeersdrukte zouden naderen.Twee-en-een-half jaar geleden ging het ambitieuze project Sensor City ten onder aan financiële tekorten. Al die tijd heeft curator Jeroen Reiziger allerlei onderhandelingen gevoerd over verkoop van het netwerk. Daar zaten nogal wat haken en ogen aan. Zo zit de aansluitkast van het netwerk in het stadhuis . Eerst wilde de gemeente bij verkoop de verbindingskast eruit hebben, later weer niet.Ook was de gemeente Assen op een ander manier betrokken bij de overname van het glasvezelnetwerk door Eurofiber. Assen maakt namelijk al jaren gebruik van het sensornetwerk voor bediening van de parkeergarages en verkeersregelinstallaties. Ondanks het faillissement van de Stichting Sensor City in 2017, kon Assen gebruik blijven maken van dit netwerk.Dat blijft in de toekomst ook zo. Nieuwe eigenaar Eurofiber krijgt er van de gemeente jaarlijks 45.000 euro voor. Curator Jeroen Reiziger zegt dat dit besluit de laatste stap is geweest, om de overname van het sensornetwerk eindelijk af te wikkelen.Bij de overname van het netwerk is verder geen personeel betrokken. Eurofiber koopt het netwerk dat in de grond zit. Dat gaat ze vervolgens commercieel vermarkten aan bedrijven en instellingen.