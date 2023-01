Annerveenschekanaal toneel van nieuwe 4 mijlsloopswedstrijd

Organisatie van de nieuwe loop ligt in de handen van loopgroep de Baddedravers, die ook de Semslinieloop organiseerde. "Omdat het parcours van de Semslinieloop onbegaanbaar is, hebben we gekeken naar een nieuw parcours. We hebben veel gelopen en gemeten, maar we kwamen niet op het aantal kilometers. Dus moesten we een hele andere richting op en dat is de 4 mijl van AvK geworden", vertelt Ina Oortwijn van de organisatie.