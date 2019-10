OM eist in hoger beroep 8 jaar cel voor Emmenaar voor brute woningoverval

De woningoverval gebeurde in juni 2016. Het Openbaar Ministerie beschouwt de Emmenaar als het brein achter de woningoverval. De Advocaat-Generaal (de officier van justitie in hoger beroep) ging uit van poging tot doodslag. De Emmenaar werd vorig jaar in april door de rechtbank veroordeeld tot zeven jaar cel.De officier van justitie vond, in tegenstelling tot de rechtbank destijds, dat er sprake was van poging tot doodslag. De overvallers verbonden het hoofd van het slachtoffer met tape en braken zijn neus. De man had kunnen stikken in zijn eigen bloed en slijm. De woning werd doorzocht en de overvallers verlieten de woning met drie tassen vol met waardevolle spullen.De tassen werden in de auto gegooid van een 29-jarige man uit Klazienaveen en een 44-jarige inwoner van het Belgische Geelin. De man uit Klazienaveen hoorde vijf maanden tegen zich eisen. Dit is een lagere straf dan de vier jaar cel die de rechtbank de man destijds oplegde. De rechtbank veroordeelde de Drent voor diefstal met geweld. Het Openbaar Ministerie gaat uit van heling van de gestolen goederen.Er waren ook nog twee Serviërs bij de overval betrokken. Die waren vandaag niet bij hun zaak in Leeuwarden aanwezig. Een 42-jarige Serviër kreeg door de rechtbank een gevangenisstraf van zes jaar opgelegd. Zijn raadsman was ziek en werd zijn zaak om die reden uitgesteld. Een tweede Serviër, destijds 35 jaar oud, is nooit opgepakt. Hij verblijft in Servië. Dat land levert geen onderdanen uit en kan de berechting in Nederland daarom niet plaatsvinden. Het OM hoopt dat de man in zijn eigen land veroordeeld kan worden.Voor het slachtoffer vroeg het OM een schadevergoeding van 7300 euro. Uitspraak over twee weken.