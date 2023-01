Nog maar eens een discussie over zonnepark Zuidvelde ondanks boycot

Hoewel tegenstanders van het zonnepark bij Zuidvelde vandaag uit protest thuisbleven, leverde het vraagstuk een pittige discussie op in de Noordenveldse raad. Toch lijkt de gemeenteraad volgende week een 'verklaring van geen bedenkingen' af te gaan geven.

Dat houdt in dat de gemeenteraad akkoord is met de technische kaders van het plan en daarmee is het zonnepark weer een stap dichterbij. Drie ontwikkelaars willen een zonnepark met een omvang van 74 hectare aanleggen bij Zuidvelde.

Boycot

De plannen kunnen op stevige kritiek rekenen van het zogenaamde 'Kernteam Zuidvelde'. Zij voelen zich niet gehoord en te weinig betrokken bij de plannen. Ook claimen zij dat 120 zienswijzen 'zomaar van tafel zijn geveegd'.

Tijdens eerdere raadsvergaderingen waren leden van het Kernteam vaste insprekers, maar vanavond bleven ze thuis. Een boycot, verklaarde Kernteam-lid Bert van Halen. "Wij hebben het idee dat dit plan allang beklonken is en dat kregen we onlangs bevestigd", stelt hij, zonder te zeggen van wie het Kernteam dat dan heeft gehoord.

Tsunami

Tegenstanders zien een gang naar de rechter als enige optie. Gerard Willenborg (CDA) denkt dat de rechter het Kernteam nog weleens gelijk kon geven. "College en raad hadden in moeten grijpen toen bleek dat omwonenden zich overvallen en niet gehoord voelden", stelt hij.

"Ondanks een tsunami aan zienswijzen is er maar weinig aan het plan veranderd. De Raad van State zou het college om aanpassingen kunnen vragen, waarmee het plan weer vertraging oploopt."

'Alleen vanuit de lucht te zien'

Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) denkt juist dat omwonenden genoeg zijn betrokken bij de plannen. "Er zijn een aantal aanpassingen geweest, maar niet alles is doorgevoerd. Participatie betekent niet dat je per definitie je zin krijgt."

Hendrik Smeenge (Gemeentebelangen) is het verder niet eens met de stelling dat omwonenden last zouden krijgen van horizonvervuiling. Een groene rand tussen omgeving en zonnepark zou ervoor moeten zorgen dat het zonnepark uit het zicht wordt onttrokken. "Mijn beeld is dat alleen mensen die op Eelde vliegen het zonnepark zullen zien."

'Grond krijgt rust'

D66'er Frederik van Lookeren Campagne stoort zich eraan dat tegenstanders meer aandacht krijgen dan voorstanders, "terwijl die er in de omgeving zeker zijn."

Volgens het raadslid is het voor de grond goed dat deze straks 25 jaar 'rust krijgt'. "Voor zowel de vogels als de natuur. Bovendien geeft een zonnepark geen geur- en geluidsoverlast. Een zonnepark is beter voor de omgeving, dan de intensieve landbouw die je in het gebied hebt."

Lokaal

Ondertussen is het de vraag hoe omwonenden gaan profiteren van het park. Dat kan via Energiecoöperatie Noordseveld (ECN), die twee van de drie initiatiefnemers van het zonnepark helpt bij de invulling van het 'lokaal eigendom'. Maar initiatiefnemer Ankehaar Solar - het bedrijf van de gebroeders Janssen uit Zuidvelde - biedt een alternatief.

Dat schoot ECN in het verkeerde keelgat, waarna zij in de pers opriep tot het intrekken van de vergunning van Ankehaar Solar.

Ongezonde situatie

Meerdere raadsfracties spraken zich uit over deze manier van communiceren van ECN. Nanda Emmens (VVD) noemt de houding van de coöperatie 'ongepast'. "Het zou een ongezonde situatie zijn als ECN het alleenrecht op lokaal eigendom heeft."

Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) vraagt zich af in hoeverre ECN representatief is voor de Noordenveldse gemeenschap. "De coöperatie telt 241 leden, maar we hebben meer dan 31.000 inwoners."

Het Kernteam ziet overigens wel heil in de manier waarop Ankehaar Solar het lokaal eigendom wil invullen. "Zij gaan echt met de buurt in gesprek en willen dat iedereen meeprofiteert. Bij ECN kan iedereen lid worden, zelfs als je in Limburg woont. Hoe lokaal ben je dan?", aldus Van Halen.

'Vertrouwen niet opzeggen'

Voor VVD'er Nanda Emmens is de opstelling van ECN reden om eens kritisch te kijken naar de samenwerking tussen gemeente en coöperatie, maar PvdA/Groenlinks-fractieleider Epema ziet dat anders. "Ook wij hadden liever gezien dat dit niet via de pers was gespeeld", begon hij. "Maar het is niet onze stijl om op basis van één uitglijder een partner, die veel voor ons heeft gedaan, weg te zetten als onbetrouwbaar."

Hij voegde toe dat hij zich in het verleden ook weleens heeft verbaasd over uitspraken van coalitiepartner VVD in de media. "Maar wij zien ze als een goede partner in het college en zeggen dat vertrouwen ook niet zomaar op."

Meerderheid is voor

De grootste kritiek van ECN op Ankehaar Solar, was dat het volgens de coöperatie onduidelijk was hoe het lokaal eigendom wordt ingevuld. Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) zegt dat dat wél duidelijk is. "Het is jammer dat beide partijen er nu niet samen uitkomen, maar als ik kijk wat er ligt dan biedt het voor inwoners meer kansen om mee te doen en te profiteren."