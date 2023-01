Afvalondernemer Talen verliest zaak over vergunning Meppel

De omstreden afvalondernemer Albert Talen is zonder succes naar de Raad van State gestapt om zijn vergunning terug te krijgen voor het afvalbedrijf dat hij op de Hesselterlandweg in Meppel had. Volgens de uitspraak vandaag van de Raad van State heeft Talen geen poot om op te staan. Dat betekent einde oefening in Meppel voor de persoonlijk failliet verklaarde ondernemer uit Rouveen.

In Meppel was Talen actief onder de naam Milieustraat Meppel B.V. In 2016 kreeg hij een vergunning van de gemeente Meppel om aan de Hesselterlandweg afval op te slaan. Het terrein was toen eigendom van Lagros B.V. Die verhuurde het aan Milieustraat Meppel. In 2018 was er een brand op het afvalterrein.

Naamsverandering

Er ontstond gedoe rond Talen, die ook met de gemeente Staphorst en de provincie Overijssel overhoop ligt. In 2019 zette Meppel de vergunning voor de Hesselterlandweg op naam van Van Dijk Containers uit Genemuiden. Die had het terrein gekocht van Lagros. Volgens Meppel is Talen zelf weggegaan van de Hesselterlandweg. Talen zegt dat de naamsverandering op de vergunning als een complete verrassing kwam. Hij stapte naar de rechter maar hij verloor de zaak.