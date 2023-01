Bewegen en gamen moeten hand-in-hand gaan in Roden

Een ouderwetse gymzaal is hopeloos achterhaald, als je tenminste kijkt naar de plannen voor een 'beweegbox' in Roden. Op het terrein van middelbare school de Ronerborg komt binnenkort zo'n kant-en-klaar gebouw te staan. Kosten: een slordige 2,5 miljoen euro.

Zowel scholieren van de Ronerborg als van praktijkschool De Esborg kunnen straks gebruikmaken van de beweegbox. Nu krijgen zij nog les in een gymzaal op het Nijlandspark in Roden. Die gymzaal is hard aan vervanging toe.

Duur?

Het gebouw wordt 16 bij 16 meter groot en is daarmee kleiner dan de gemiddelde gymzaal. Naast de gebruikelijke gymnastiekonderdelen zoals een klimrek en touwen, is er een 'videowall'. Daarmee kunnen leerlingen gamen en bewegen combineren. Volgens wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) sluit dit beter aan op de behoefte van de leerlingen van de scholen.

Raadslid Albert Nieuwenhuizen (Lijst Groen Noordenveld) toont zich positief over het plan. "Dit spoort aan tot bewegen, in een tijd dat jeugd vaker games boven bewegen kiest." Wel vindt hij de kostenverhoging (het plan valt bijna 25 procent duurder uit) fors. De gemeente Noordenveld draagt 1,6 miljoen euro bij, plus verzekeringsgeld dat het krijgt voor de afgebrande gymzaal nabij CBS De Rank in Roden. Ook de scholengemeenschap legt geld bij.

"De beweegbox is niet veel duurder dan een 'gewone' gymzaal", zegt wethouder Ipema. "Bovendien is het een duurzaam gebouw, wat scheelt in de kosten. Dus het is veel geld, maar 'duur' is denk ik niet het juiste woord."

Jaloers?

Erg groot is de beweegbox niet. "Voor grote evenementen, zoals een zaalvoetbaltoernooi of een volleybalwedstrijd, zullen de scholen toch echt naar een gymzaal moeten uitwijken", zegt Ipema. In de avonduren kan de beweegbox ook door anderen worden gebruikt. "Denk aan activiteiten van Welzijn in Noordenveld of verenigingen uit de buurt."

De gloednieuwe beweegbox kan best voor scheve gezichten zorgen bij leerlingen van andere scholen, die mogelijk jaloers zijn op deze gymzaal met technische foefjes. "Dat snap ik best, want het is leuk om daar gebruik van te maken. Maar het is een zaal en kijkend naar de leerlingenaantallen van de Ronerborg en Esborg, gaat die zaal van maandag tot en met vrijdag wel vol zitten."