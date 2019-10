Natuurorganisaties reageren terughoudend op intrekken stikstofregels

Teruglezen: Stikstofregels in Drenthe van de baan dankzij boerenprotest in Assen

Want stikstof is de belangrijkste voedingsstof voor planten en essentieel voor de voedselproductie. Het wordt daarom in de landbouw toegediend als meststof. Een deel van de stikstof komt in de vorm van ammoniak in de lucht terecht.Uiteindelijk daalt die stikstof en ammoniak ook weer neer op aarde, dus ook in kwetsbare Natura 2000-gebieden. Het verrijkt de bodem en hoewel dat positief klinkt, leggen zeldzame planten - die het goed doen op voedselarme grond - het af tegen planten die van voedselrijke grond houden. De brandnetel verdringt bijvoorbeeld de zeldzame orchidee. Dieren en insecten die van de zeldzame planten leven, verdwijnen eveneens.Van de 160 Natura 2000-gebieden in ons land zijn er 120 natuurgebieden waarin de hoeveelheid stikstof te hoog is. Drenthe telt vijftien Natura 2000-gebieden en Drentse natuurorganisaties volgden het boerenprotest bij het Provinciehuis in Assen dan ook op de voet. Dat zij juist niet stonden te juichen toen de stikstofregels van tafel werden geveegd, moge duidelijk zijn.Toch zijn de natuurorganisaties in Drenthe terughoudend in hun reactie over het provinciale besluit. "Vandaag laten we ons hier niet over uit", laat een woordvoerster van Natuur- en Milieufederatie Drenthe weten. "Wij willen eerst alles wat vandaag gebeurd is goed op een rijtje zetten, voordat we met een officiële verklaring komen."Natuurmonumenten laat weten begrip voor het standpunt van de agrariërs te hebben. "Want de stikstofuitstoot moet omlaag", laat een woordvoerster weten. Natuurmomenten pleit voor een gulden middenweg waar natuurorganisaties en boeren zich in kunnen vinden."De provincies en het Rijk staan hiervoor nu aan het roer. Voor alle betrokkenen, waaronder boeren én natuurorganisaties, is het nu van belang dat overheden hun verantwoordelijkheid nemen en de besluitvorming tot stand komt in een transparant proces", luidt de verklaring van Natuurmonumenten. Eerder vandaag liet landbouwgedeputeerde Henk Jumelet naar aanleiding van de ingetrokken stikstofregels weten 'samen terug te gaan naar de tekentafel'.