Bewoners Mandenmakerij: Je hebt hier zo'n mooi uitzicht

Ruim 2 miljoen euro kostte een grondige renovatie. En dat was ook nodig, want delen van de gevel dreigden naar beneden te komen. Ook in het pand moest het nodige gebeuren. Het complete pand is van binnen gestript en opnieuw opgebouwd.In de tijd van de armenkoloniën werd het gebruikt voor kolonisten die niet op het land konden werken. Zij moesten in de fabriek aan het werk. Nu is het pand verbouwd in dertien appartementen. De appartementen zijn bestemd voor mensen met een vorm van autisme. Ze wonen er onder begeleiding.Buro Ecolan exploiteert de appartementen. De eerste bewoners zijn er inmiddels. De rest volgt nog. Er is enige vertraging ontstaan vanwege papierwerk. Maar dat is inmiddels opgelost.Voor bewoner Dennis Lahuis uit Steenwijk is het een droom die uit komt. Hij zag dit historisch monument als plek waar hij graag zou willen wonen. "Lekker rustig hier."Dennis werkt overdag in het Kiemhuis in Wilhelminaoord. Een werkproject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 's Avonds zorgt hij voor zichzelf. "Ik kook zelf met hulp van begeleiding. Aardappels en alles wat ik lekker vind", zegt hij met een glimlach.De Mandenmakerij ligt voor deze doelgroep op een gunstige plek. Weinig prikkels en heerlijk rustig. Dennis zit regelmatig bij één van de grote ramen in zijn appartement. "Als het ochtend is en ik word wakker, dan hangt de nevel mooi over het veld. Dan heb ik een mooi uitzicht. Ook als de zon schijnt."De 'oude' Mandenmakerij heeft hiermee een nieuwe bestemming. Het is één van de laatste panden in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid waarvoor een nieuw plan gemaakt moest worden.