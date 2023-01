Lokale ondernemer wil 125 woningen bouwen in Ruinerwold

Vlak bij het gebied waar de woningen moeten komen, staat nog een varkenshouderij. Die zou eventueel roet in het eten kunnen gooien. "Er zou dan te veel geurbelasting kunnen ontstaan. Is het te hoog, dan wordt het voor ons lastig om op die plek woningen te bouwen. Maar inmiddels hebben we afspraken gemaakt met de varkenshouderij. Die kunnen we uitkopen." Dat zou volgens de problemen volgens de ondernemer moeten oplossen.

Alle woningen worden in vijf fases uitgegeven. Van der Werff hoopt dat op 31 december dit jaar de fundering de grond in kan voor de eerste huizen. "Pin me nog niet exact vast op die datum, maar dat is wel het streven. Dan begint de eerste fase en willen we tien starterswoningen uitgeven. Die kunnen vrij snel gebouwd worden. Met het geld van de kopers kunnen we de aan de slag met het uitrollen van de andere woningen."