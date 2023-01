Nachtelijke branden in Hoogeveen, weer auto in vlammen op

In Hoogeveen is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Van de auto is weinig meer over. Eerder in de nacht ontstond er brand in een woning in Hoogeveen.

De auto brandde uit aan de Albert Steenbergenstraat. Vorig jaar gingen er in Hoogeveen regelmatig auto's in vlammen op, in 2023 gebeurde dat tot vannacht nog niet.

Brand in woning